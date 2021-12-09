В Генштабе России заявили, что провокации Киева по Донбассу будут пресекаться

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.
В Генштабе России заявили, что провокации Киева по Донбассу будут пресекаться
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом он рассказал на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Он отметил, что поставки Украине вооружений «подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам».

По его словам, украинские военные применяют американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие беспилотники Bayraktar.

«В результате обостряется и без того накалённая обстановка на востоке этой страны. Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — приводит РИА Новости слова Герасимова.

Накануне полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина в нарушение Минских соглашений отказывается согласовывать с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса.

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