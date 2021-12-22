Лавров заявил, что Киев извращает минские договорённости

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал RT о позиции ФРГ и Франции по Минским соглашениям.
Лавров заявил, что Киев извращает минские договорённости
  • РИА Новости

«Нас очень тревожит, что Киев извращает минские договорённости и ставит их с ног на голову... французы и немцы, как соавторы этого документа, как участники нормандского формата, начинают просто вставать на 100% на сторону украинского режима», — сказал он.

По словам министра, если раньше ФРГ и Франция заявляли об безальтернативности Минских соглашений и о том, что их надо выполнять всем, то теперь они изменили свою позицию.

В частности, как отметил Лавров, на саммите Украина — ЕС было сказано, что «Россия должна, а Киев — молодец и хорошо выполняет свои обязанности и в нормандском формате, и в контактной группе».

«И вот тут недавно была встреча... президента Зеленского с руководителями Франции и Германии, и там тоже прозвучала полная поддержка действий Киева по выполнению минских договорённостей. Либо наши коллеги расписались в том, что они не способны обеспечить выполнение того, что сами сочиняли вместе с нами, либо взяли курс на сознательный подрыв минских договорённостей в угоду киевскому режиму», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого лидеры обсудили выполнение Киевом Минских соглашений.

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