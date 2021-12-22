В МИД России анонсировали ответ на действия Берлина против RT DE

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на действия медиарегулятора MABB, который вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.

«Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить RT DE из вещания», — написала она в Telegram.

Захарова отметила, что такие действия являются фактом преследования средства массовой информации, а также информационной сегрегацией.

«Реакция не заставит себя ждать», — подытожила дипломат.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT прокомментировал действия немецкого медиарегулятора в отношении RT DE.