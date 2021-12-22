В МИД России анонсировали ответ на действия Берлина против RT DE
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«Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить RT DE из вещания», — написала она в Telegram.
Захарова отметила, что такие действия являются фактом преследования средства массовой информации, а также информационной сегрегацией.
«Реакция не заставит себя ждать», — подытожила дипломат.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT прокомментировал действия немецкого медиарегулятора в отношении RT DE.