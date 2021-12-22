Лавров назвал «деловой» реакцию США на предложения России по безопасности
- РИА Новости
«Что касается реальной реакции, не риторической... а реальной реакции, я бы сказал, она деловая, со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, и вот по итогам очередного контакта по сути дела согласованы организационные модальности дальнейшей работы», — сказал министр.
Также условлено, что в начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между переговорщиками России и США, добавил Лавров.
Глава МИД также высказался о заявлениях генсека НАТО Йенса Столтенберга о политике альянса по расширению, назвав их «не очень адекватными».