Лавров назвал «деловой» реакцию США на предложения России по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью редакциям иновещания RT рассказал, что реальная реакция Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, в отличие от риторической, является «деловой».

«Что касается реальной реакции, не риторической... а реальной реакции, я бы сказал, она деловая, со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, и вот по итогам очередного контакта по сути дела согласованы организационные модальности дальнейшей работы», — сказал министр.

Также условлено, что в начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между переговорщиками России и США, добавил Лавров.

Глава МИД также высказался о заявлениях генсека НАТО Йенса Столтенберга о политике альянса по расширению, назвав их «не очень адекватными».