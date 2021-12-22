В МИД назвали заразительной практику США по «отлову» граждан России за рубежом

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Практика по «отлову» граждан России за рубежом для экстрадиции стала заразительной, к таким действиям стали прибегать другие государства, например Украина, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
В МИД назвали заразительной практику США по «отлову» граждан России за рубежом
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции «Нарушение прав россиян и соотечественников за рубежом в 2021 году» в МИА «Россия сегодня».

«В последние годы достаточно часто мы стали свидетелями ситуаций, когда россияне... задерживаются и подвергаются политически мотивированному преследованию, в том числе по запросам третьих стран... Наибольшую проблему в этом плане представляет ведущаяся американскими властями по всему миру охота на наших граждан», — цитирует Лукьянцева РИА Новости.

В последнее время данная практика «оказалась заразительной», подчеркнул он.

«В этой связи хотел бы упомянуть о наиболее, может быть, резонансном случае — это задержание по запросу украинской стороны в Праге, в Чехии, Александра Франчетти», — напомнил Лукьянцев.

14 сентября городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Позднее заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге Франчетти.

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