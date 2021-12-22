Посольство отреагировало на заявление США об ответственности России за ситуацию на Украине

Российское посольство в Вашингтоне отреагировало на заявление американского Госдепа о якобы ответственности России за ситуацию на Украине.

«Призываем Госдеп не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны», — говорится в ответе на заявление о якобы ответственности России за эскалацию напряжённости на Украине в Twitter.

В частности, отметили дипломаты, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приёма в альянс ранее входивших в СССР государств.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Соединённые Штаты продолжат поставлять оборонительную военную помощь Украине.