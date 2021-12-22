Минюст США: отпущенные по домам из-за пандемии заключённые могут не возвращаться в тюрьму

Согласно заявлению главы Минюста США Меррика Гарнланда, федеральное бюро тюрем Соединённых Штатов не обязано возвращать заключённых, которых отправили по домам из-за пандемии коронавируса.

«Мы будем использовать наши полномочия для того, чтобы те, кто добился прогресса в реабилитации и соблюдал условия домашнего ареста и кому в интересах правосудия следует предоставить возможность продолжить реинтеграцию в общество, не были без необходимости возвращены в тюрьму», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Соответственно, органы власти отменяют постановление о возвращении в тюрьму всех заключённых, которые перевели под домашний арест из-за ситуации в сфере здравоохранения, вызванной COVID-19.

Ранее американский президент Джо Байден в ходе своего обращения назвал вариант коронавируса «омикрон» доминирующим в стране.

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом он призвал жителей страны пройти вакцинацию от COVID-19.