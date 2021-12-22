Великобритания сократила период изоляции для пациентов с COVID-19

В Великобритании сократили срок обязательной изоляции для инфицированных коронавирусом с десяти дней до одной недели.

Как пишет Sky News, на шестой и седьмой день карантина пациенты будут сдавать экспресс-тест на наличие инфекции и смогут перестать соблюдать изоляцию в случае отрицательного результата.

При этом даже после окончания карантина переболевшим коронавирусом по-прежнему стоит ограничивать контакты с другими людьми в общественных местах и отдать предпочтение дистанционному формату работы.

21 декабря в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 90 629 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 11 542 143.

Ранее сообщалось, что в Великобритании с 30 ноября вводят обязательный масочный режим.