Присяжные в США признали учёного Либера виновным в сокрытии связей с Китаем

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Присяжные признали американского учёного Чарльза Либера виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и получении доходов от государства, сообщает телеканал CBS.
Присяжные в США признали учёного Либера виновным в сокрытии связей с Китаем
  • Reuters
  • © Katherine Taylor

В федеральном суде Бостона заявили, что экс-декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета предоставлял властям ложную информацию и подавал фиктивные налоговые декларации, а также не уведомил США о наличии банковского счёта в Китае.

По данным следствия, которые приводит РИА Новости, один из ведущих специалистов в области наноматериалов Чарльз Либер без ведома работодателя присоединился к программе рекрутинга учёных в КНР и получил должность в Уханьском технологическом университете.

Обвиняемый мотивировал свой поступок желанием добиться мирового признания и Нобелевской премии.

Ранее 79-летнему учёному, президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько было предъявлено обвинение в государственной измене.

Ему вменяется передача материалов, содержащих сведения, которые составляют гостайну, спецслужбам Китая.

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