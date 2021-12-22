Присяжные в США признали учёного Либера виновным в сокрытии связей с Китаем

Присяжные признали американского учёного Чарльза Либера виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и получении доходов от государства, сообщает телеканал CBS.

В федеральном суде Бостона заявили, что экс-декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета предоставлял властям ложную информацию и подавал фиктивные налоговые декларации, а также не уведомил США о наличии банковского счёта в Китае.

По данным следствия, которые приводит РИА Новости, один из ведущих специалистов в области наноматериалов Чарльз Либер без ведома работодателя присоединился к программе рекрутинга учёных в КНР и получил должность в Уханьском технологическом университете.

Обвиняемый мотивировал свой поступок желанием добиться мирового признания и Нобелевской премии.

Ранее 79-летнему учёному, президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько было предъявлено обвинение в государственной измене.

Ему вменяется передача материалов, содержащих сведения, которые составляют гостайну, спецслужбам Китая.