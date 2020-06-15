Учёного из Петербурга обвинили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

По словам юриста, его подзащитный находится под домашним арестом с февраля.

Согласно обвинению, 78-летнему учёному вменяется передача материалов, содержащих сведения, которые составляют гостайну, спецслужбам Китая.

«Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами», — цитирует Павлова РИА Новости.

Как информирует агентство со ссылкой на Ассоциацию общественных организаций ветеранов ВМФ, Митько служил на Тихоокеанском флоте, с 1990 года возглавлял кафедру гидроакустики Военно-морской академии.