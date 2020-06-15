Учёного из Петербурга обвинили в госизмене
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По словам юриста, его подзащитный находится под домашним арестом с февраля.
Согласно обвинению, 78-летнему учёному вменяется передача материалов, содержащих сведения, которые составляют гостайну, спецслужбам Китая.
«Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами», — цитирует Павлова РИА Новости.
Как информирует агентство со ссылкой на Ассоциацию общественных организаций ветеранов ВМФ, Митько служил на Тихоокеанском флоте, с 1990 года возглавлял кафедру гидроакустики Военно-морской академии.