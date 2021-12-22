Более 204 млн человек полностью привились от коронавируса в США
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Согласно официальным данным, полностью привиты от коронавируса более 204 млн жителей США, ещё 62 млн человек получили бустерные дозы препаратов.
С начала пандемии в Соединённых Штатах выявили 51 115 304 случаев COVID-19, от связанных с ним заболеваний скончались 805 112 пациентов.
Американский президент Джо Байден в ходе своего обращения ранее назвал вариант COVID-19 «омикрон» доминирующим в стране.
В связи со сложной ситуацией с коронавирусом он призвал жителей страны пройти вакцинацию от COVID-19.