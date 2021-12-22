В Бразилии рекомендовали не вводить ограничения на проведение карнавала в Рио-де-Жанейро

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Специальный комитет по предотвращению COVID-19 при управлении здравоохранения Рио-де-Жанейро рекомендовал не вводить ограничения на проведение празднований карнавала.
В Бразилии рекомендовали не вводить ограничения на проведение карнавала в Рио-де-Жанейро
  • Reuters
  • © Sergio Moraes

Об этом сообщает O Globo.

В своих заключениях комитет опирается на данные по числу случаев инфицирования коронавирусом, госпитализаций и 80% уровню вакцинации населения.

«Комитет рекомендует муниципальному управлению здравоохранения в настоящий момент не вводить никаких ограничений для проведения в городе карнавала», — говорится в документе.

В сентябре 2020 года сообщалось, что в Рио-де-Жанейро из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесены традиционные карнавальные шествия, которые ежегодно проходят в феврале. 

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