В Бразилии рекомендовали не вводить ограничения на проведение карнавала в Рио-де-Жанейро
- Reuters
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Об этом сообщает O Globo.
В своих заключениях комитет опирается на данные по числу случаев инфицирования коронавирусом, госпитализаций и 80% уровню вакцинации населения.
«Комитет рекомендует муниципальному управлению здравоохранения в настоящий момент не вводить никаких ограничений для проведения в городе карнавала», — говорится в документе.
В сентябре 2020 года сообщалось, что в Рио-де-Жанейро из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесены традиционные карнавальные шествия, которые ежегодно проходят в феврале.