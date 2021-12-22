В США рассматривают возможность отменить запрет на въезд граждан из Африки
- Reuters
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Соответствующие ограничения ранее были введены в связи с выявлением в африканских регионах «омикрон»-штамма коронавируса.
«Я обдумываю возможность пересмотра. В ближайшие пару дней я намерен обсудить это со своей командой», — цитирует РИА Новости заявление американского лидера.
В ходе своего обращения Байден также признал вариант COVID-19 «омикрон» доминирующим в стране.
В связи со сложной ситуацией с коронавирусом он призвал жителей страны пройти вакцинацию от коронавируса.