В США рассматривают возможность отменить запрет на въезд граждан из Африки

Власти США рассматривают возможность об отмене запрета на въезд на территорию государства граждан из некоторых африканских стран, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Соответствующие ограничения ранее были введены в связи с выявлением в африканских регионах «омикрон»-штамма коронавируса.

«Я обдумываю возможность пересмотра. В ближайшие пару дней я намерен обсудить это со своей командой», — цитирует РИА Новости заявление американского лидера.

В ходе своего обращения Байден также признал вариант COVID-19 «омикрон» доминирующим в стране.

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом он призвал жителей страны пройти вакцинацию от коронавируса.