В США рассматривают возможность отменить запрет на въезд граждан из Африки

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Власти США рассматривают возможность об отмене запрета на въезд на территорию государства граждан из некоторых африканских стран, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
В США рассматривают возможность отменить запрет на въезд граждан из Африки
  • Reuters
  • © Elijah Nouvelage

Соответствующие ограничения ранее были введены в связи с выявлением в африканских регионах «омикрон»-штамма коронавируса.

«Я обдумываю возможность пересмотра. В ближайшие пару дней я намерен обсудить это со своей командой», — цитирует РИА Новости заявление американского лидера.

В ходе своего обращения Байден также признал вариант COVID-19 «омикрон» доминирующим в стране.

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом он призвал жителей страны пройти вакцинацию от коронавируса.

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