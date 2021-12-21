В Болгарии заявили об отсутствии необходимости дополнительных сил НАТО в республике

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Глава Министерства обороны Болгарии Стефан Янев сообщил, что не считает необходимым размещать на территории республики дополнительный воинский контингент НАТО.
В Болгарии заявили об отсутствии необходимости дополнительных сил НАТО в республике
  • Pixabay

«Нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории», — приводит ТАСС заявление Янева.

Он сообщил, что на данный момент НАТО планирует различные варианты ответа на увеличение российского военного потенциала, в том числе расположение дополнительных войск в Болгарии и Румынии.

Янев выразил мнение, что данная дискуссия может привести к нежелательному усилению напряжённости в регионе.

«На данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как реальную угрозу альянсу и его зоне безопасности», — заключил он.

Ранее американский генерал Тод Уолтерс предложил НАТО расширить военное присутствие альянса на восточном фланге — речь идёт о Болгарии и Румынии.

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