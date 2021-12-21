В Болгарии заявили об отсутствии необходимости дополнительных сил НАТО в республике
- Pixabay
«Нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории», — приводит ТАСС заявление Янева.
Он сообщил, что на данный момент НАТО планирует различные варианты ответа на увеличение российского военного потенциала, в том числе расположение дополнительных войск в Болгарии и Румынии.
Янев выразил мнение, что данная дискуссия может привести к нежелательному усилению напряжённости в регионе.
«На данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как реальную угрозу альянсу и его зоне безопасности», — заключил он.
Ранее американский генерал Тод Уолтерс предложил НАТО расширить военное присутствие альянса на восточном фланге — речь идёт о Болгарии и Румынии.