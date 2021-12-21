В Болгарии заявили об отсутствии необходимости дополнительных сил НАТО в республике

Глава Министерства обороны Болгарии Стефан Янев сообщил, что не считает необходимым размещать на территории республики дополнительный воинский контингент НАТО.

«Нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории», — приводит ТАСС заявление Янева.

Он сообщил, что на данный момент НАТО планирует различные варианты ответа на увеличение российского военного потенциала, в том числе расположение дополнительных войск в Болгарии и Румынии.

Янев выразил мнение, что данная дискуссия может привести к нежелательному усилению напряжённости в регионе.

«На данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как реальную угрозу альянсу и его зоне безопасности», — заключил он.

Ранее американский генерал Тод Уолтерс предложил НАТО расширить военное присутствие альянса на восточном фланге — речь идёт о Болгарии и Румынии.