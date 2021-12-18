Spiegel: генерал США предложил усилить присутствие НАТО на восточном фланге

Американский генерал Тод Уолтерс предложил НАТО расширить военное присутствие альянса на восточном фланге — речь идёт о Болгарии и Румынии.

По данным Der Spiegel, верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал США Тод Уолтерс предложил соответствующие меры в ходе секретной видеоконференции при участии представителей стран — партнёров по альянсу.

Он призвал партнёров расширить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии по аналогии с Польшей и балтийскими странами в рамках миссии Enhanced Forward Presence.

Уолтерс заявил, что это будет ответом на наращивание российских войск у границ Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek ранее заявил, что риторика Вашингтона и западной прессы об «агрессивных» планах Москвы не имеет под собой никаких оснований.

Подробнее — в материале RT.