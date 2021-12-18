Spiegel: генерал США предложил усилить присутствие НАТО на восточном фланге

Короткая ссылка
Американский генерал Тод Уолтерс предложил НАТО расширить военное присутствие альянса на восточном фланге — речь идёт о Болгарии и Румынии.
Spiegel: генерал США предложил усилить присутствие НАТО на восточном фланге
  • Reuters

По данным Der Spiegel, верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал США Тод Уолтерс предложил соответствующие меры в ходе секретной видеоконференции при участии представителей стран — партнёров по альянсу.

Он призвал партнёров расширить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии по аналогии с Польшей и балтийскими странами в рамках миссии Enhanced Forward Presence.

Уолтерс заявил, что это будет ответом на наращивание российских войск у границ Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek ранее заявил, что риторика Вашингтона и западной прессы об «агрессивных» планах Москвы не имеет под собой никаких оснований.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить