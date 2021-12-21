Асад принял российскую делегацию
- Reuters
Как пишет РИА Новости, стороны обсудили необходимость укрепления парламентских связей двух государств и роль парламентариев в укреплении отношений между Россией и САР во всех областях.
«Состоялось обсуждение совместных усилий по созданию эффективного сотрудничества между сирийскими провинциями и российскими регионами.
Также была подчёркнута важность работы в области заключения двусторонних соглашений в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также укрепление сотрудничества между учебными заведениями двух стран.
В октябре Асад провёл в Дамаске переговоры со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым и замглавы российского МИД Сергеем Вершининым.