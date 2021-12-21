Асад принял российскую делегацию

Сирийский лидер Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с зампредседателем комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным, сообщает канцелярия президента.

Как пишет РИА Новости, стороны обсудили необходимость укрепления парламентских связей двух государств и роль парламентариев в укреплении отношений между Россией и САР во всех областях.

«Состоялось обсуждение совместных усилий по созданию эффективного сотрудничества между сирийскими провинциями и российскими регионами.

Также была подчёркнута важность работы в области заключения двусторонних соглашений в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также укрепление сотрудничества между учебными заведениями двух стран.

В октябре Асад провёл в Дамаске переговоры со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым и замглавы российского МИД Сергеем Вершининым.