Асад принял российскую делегацию

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Сирийский лидер Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с зампредседателем комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным, сообщает канцелярия президента.
Асад принял российскую делегацию
  • Reuters

Как пишет РИА Новости, стороны обсудили необходимость укрепления парламентских связей двух государств и роль парламентариев в укреплении отношений между Россией и САР во всех областях.

«Состоялось обсуждение совместных усилий по созданию эффективного сотрудничества между сирийскими провинциями и российскими регионами.

Также была подчёркнута важность работы в области заключения двусторонних соглашений в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также укрепление сотрудничества между учебными заведениями двух стран.

В октябре Асад провёл в Дамаске переговоры со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым и замглавы российского МИД Сергеем Вершининым. 

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