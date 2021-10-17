SANA: Асад провёл переговоры со спецпредставителем президента России

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Президент Сирии Башар Асад провёл в Дамаске переговоры со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым и замглавы российского МИД Сергеем Вершининым. Об этом заявило информационное агентство SANA.
SANA: Асад провёл переговоры со спецпредставителем президента России
  • РИА Новости

Отмечается, что стороны обсудили направления сотрудничества между двумя странами как в сфере борьбы с терроризмом, так и в коммерческой сфере и экономической области.

«Лаврентьев и Вершинин подчеркнули, что этот визит проходит согласно указаниям президента России для укрепления этого сотрудничества и расширения работы с Сирией во всех областях и на всех уровнях», — сообщило агентство.

Ранее Асад провёл с королём Иордании Абдаллой II телефонные переговоры, посвящённые двусторонним отношениям.

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