SANA: Асад провёл переговоры со спецпредставителем президента России
- РИА Новости
Отмечается, что стороны обсудили направления сотрудничества между двумя странами как в сфере борьбы с терроризмом, так и в коммерческой сфере и экономической области.
«Лаврентьев и Вершинин подчеркнули, что этот визит проходит согласно указаниям президента России для укрепления этого сотрудничества и расширения работы с Сирией во всех областях и на всех уровнях», — сообщило агентство.
Ранее Асад провёл с королём Иордании Абдаллой II телефонные переговоры, посвящённые двусторонним отношениям.