Асад обсудил с королём Иордании перспективы сотрудничества

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Президент Сирии Башар Асад провёл переговоры по телефону с королем Иордании Абдаллой II, посвящённые двусторонним отношениям.
Асад обсудил с королём Иордании перспективы сотрудничества
  • Reuters

«В ходе беседы сирийский лидер Башар Асад и король Абдалла II высказались за укрепление совместного сотрудничества, что отвечает интересам двух братских народов», — приводит ТАСС заявление пресс-службы президента Сирии.

Также канцлерия главы Иордании прокомментировала беседу.

 «Король Абдалла II подтвердил в ходе переговоров, что Иордания поддерживает усилия, направленные на защиту суверенитета, обеспечение стабильности и территориального единства Сирии», — подчеркивается в заявлении.

29 сентября между странами возобновил работу пограничный контрольно-пропускной пункт «Насиб — Джабер» на шоссе Дамаск — Амман. Также было объявлено о возобновлении авиарейсов между сирийской и иорданской столицами.

Ранее в МИД Сирии назвали успешным визит Асада в Москву.

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