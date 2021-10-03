Асад обсудил с королём Иордании перспективы сотрудничества
- Reuters
«В ходе беседы сирийский лидер Башар Асад и король Абдалла II высказались за укрепление совместного сотрудничества, что отвечает интересам двух братских народов», — приводит ТАСС заявление пресс-службы президента Сирии.
Также канцлерия главы Иордании прокомментировала беседу.
«Король Абдалла II подтвердил в ходе переговоров, что Иордания поддерживает усилия, направленные на защиту суверенитета, обеспечение стабильности и территориального единства Сирии», — подчеркивается в заявлении.
29 сентября между странами возобновил работу пограничный контрольно-пропускной пункт «Насиб — Джабер» на шоссе Дамаск — Амман. Также было объявлено о возобновлении авиарейсов между сирийской и иорданской столицами.