В МИД Сирии назвали успешным визит Асада в Москву

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Глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что переговоры президента Сирии Башара Асада в Москве 13 сентября были очень успешными.
В МИД Сирии назвали успешным визит Асада в Москву
  • Reuters

«Как вы знаете, президент Сирии совершил очень важный визит в Москву. Это был очень успешный визит», — приводит ТАСС его слова.

14 сентября в Кремле прошла встреча Владимира Путина и Башара Асада. Российский президент лично поздравил сирийского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

По его словам, результаты голосования свидетельствуют, что граждане САР связывают с Асадом «процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни». 

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