В МИД Сирии назвали успешным визит Асада в Москву

Глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что переговоры президента Сирии Башара Асада в Москве 13 сентября были очень успешными.

«Как вы знаете, президент Сирии совершил очень важный визит в Москву. Это был очень успешный визит», — приводит ТАСС его слова.

14 сентября в Кремле прошла встреча Владимира Путина и Башара Асада. Российский президент лично поздравил сирийского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

По его словам, результаты голосования свидетельствуют, что граждане САР связывают с Асадом «процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни».