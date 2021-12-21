Шольц провёл телефонный разговор с Си Цзиньпином
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«Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня разговаривал по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином», — сообщает пресс-служба кабмина ФРГ.
В ходе разговора политики обсудили развитие сотрудничества Германии и КНР в экономической сфере, а также решение международных проблем.
11 декабря Шольц провёл телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.
Лидеры стран также отметили необходимость трансатлантического сотрудничества для противодействию нынешним и будущим вызовам.