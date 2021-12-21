В Сербии «Спутник V» назвали самой эффективной вакциной против омикрон-штамма COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» является самой эффективной в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил сербский министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.

Об этом информирует ТАСС.

«Российская вакцина «Спутник V» показала наивысший уровень эффективности в борьбе с омикрон-штаммом по сравнению с другими вакцинами на рынке», — заявил Попович со ссылкой на исследования сербских специалистов в Европе и Африке.

По его словам, ожидаемая эффективность бустерной дозы «Спутника» против омикрон-штамма может превысить 80%.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Сербия благодарна России за помощь в производстве на территории республики вакцины «Спутник V».

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