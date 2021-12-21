В Сербии «Спутник V» назвали самой эффективной вакциной против омикрон-штамма COVID-19
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Российская вакцина «Спутник V» показала наивысший уровень эффективности в борьбе с омикрон-штаммом по сравнению с другими вакцинами на рынке», — заявил Попович со ссылкой на исследования сербских специалистов в Европе и Африке.
По его словам, ожидаемая эффективность бустерной дозы «Спутника» против омикрон-штамма может превысить 80%.
Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Сербия благодарна России за помощь в производстве на территории республики вакцины «Спутник V».
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