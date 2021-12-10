Премьер Сербии поблагодарила Россию за помощь в энергетике и в производстве «Спутника V»

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Сербия благодарна России за помощь в сфере энергетики и в производстве на территории республики вакцины «Спутник V».
Премьер Сербии поблагодарила Россию за помощь в энергетике и в производстве «Спутника V»
  • Reuters

«Мы сделали очень большой шаг с производством российской вакцины. Я искренне благодарю Российскую Федерацию за поддержку, которую она нам оказала, чтобы эту превосходную вакцину мы расфасовывали и производили в Сербии», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что Россия — самый близкий партнёр Сербии в вопросе достижения энергетической безопасности.

«Пользуясь случаем, я искренне и очень сердечно благодарю вас за эту большую поддержку, которую нам оказала Россия в энергетике», — отметила премьер.

Ранее сообщалось, что сербское правительство и «Росатом» подписали соглашение о создании Центра ядерных технологий, заявили в пресс-службе министра Ненада Поповича, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии.

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