В Сербии заявили о подписании с Россией соглашения о создании Центра ядерных технологий

Сербское правительство и «Росатом» подписали соглашение о создании Центра ядерных технологий, заявили в пресс-службе министра Ненада Поповича, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии.

«Правительство Сербии и госкорпорация «Росатом» подписали генеральное рамочное соглашение о строительстве Центра ядерных технологий и соглашение об основании совместного предприятия, которое будет реализовывать этот проект на территории Республики Сербия», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее в МИД Сербии назвали историческим соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич.