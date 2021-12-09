В Сербии заявили о подписании с Россией соглашения о создании Центра ядерных технологий

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Сербское правительство и «Росатом» подписали соглашение о создании Центра ядерных технологий, заявили в пресс-службе министра Ненада Поповича, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии.
В Сербии заявили о подписании с Россией соглашения о создании Центра ядерных технологий
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

«Правительство Сербии и госкорпорация «Росатом» подписали генеральное рамочное соглашение о строительстве Центра ядерных технологий и соглашение об основании совместного предприятия, которое будет реализовывать этот проект на территории Республики Сербия», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее в МИД Сербии назвали историческим соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич.

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