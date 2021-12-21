Путин заявил о вине Запада в возникновении напряжённости в Европе

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил об ответственности Запада за возникновение напряжённости в Европе.
Путин заявил о вине Запада в возникновении напряжённости в Европе
  • РИА Новости

«То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается в Европе, — это их вина», — сказал российский лидер.

Он объяснил, что Россия была вынуждена отвечать на каждый шаг Запада. 

По его словам, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась и деградировала.

«Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», — отметил президент на заседании коллегии Минобороны.

Также Путин заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить