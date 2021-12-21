Путин заявил о вине Запада в возникновении напряжённости в Европе
- РИА Новости
«То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается в Европе, — это их вина», — сказал российский лидер.
Он объяснил, что Россия была вынуждена отвечать на каждый шаг Запада.
По его словам, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась и деградировала.
«Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», — отметил президент на заседании коллегии Минобороны.
Также Путин заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права.