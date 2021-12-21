FT: в НАТО нет договорённости по переговорам с Россией

Издание Financial Times сообщило, что в НАТО нет консенсуса по вопросу переговоров с Россией по теме гарантий безопасности.

В издании со ссылкой на источники отмечают, что союзники по НАТО «смирились с необходимостью» вести переговоры с Россией.

Отмечается, что западные военные стремятся избежать прямого отказа на предложения России и пытаются найти области взаимного согласия, чтобы успокоить ситуацию.

При этом в частном порядке чиновники западных стран отвергают почти все предложения России, но признают, что отказ от компромисса может ухудшить положение дел.

«Проблема здесь в том, что если просто сказать «нет», то пространства для переговоров у вас не будет», — заявил высокопоставленный дипломат НАТО.

Официальные лица сообщили изданию, что у союзников нет единого мнения относительно того, как будут проходить переговоры и кто в них будет участвовать.

Отмечается, что найти зоны, относительно которых можно проводить переговоры, будет нелегко, так как в НАТО не готовы уступать в вопросах безопасности членов альянса или суверенитета Украины.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Позднее в Белом доме и Североатлантическом альянсе сообщили, что видели предложения Москвы и изучают их.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине, в Грузии и Молдавии.