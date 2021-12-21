В Финляндии впервые за 40 лет запущена новая АЭС

В Финляндии запущен третий энергоблок АЭС «Олкилуото», сообщает Yle.

Производство электроэнергии начнётся, когда блок будет подключён к национальной сети в конце января 2022 года.

Ожидается, что третий энергоблок АЭС «Олкилуото» будет вырабатывать около 14% электроэнергии Финляндии.

Отмечается, что новая АЭС введена в эксплуатацию впервые за последние 40 лет в Финляндии и за последние 15 лет в Европе.

Ранее сообщалось, что власти Бразилии изучают площадки для строительства четвёртой АЭС в стране.