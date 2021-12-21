В Финляндии впервые за 40 лет запущена новая АЭС
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Производство электроэнергии начнётся, когда блок будет подключён к национальной сети в конце января 2022 года.
Ожидается, что третий энергоблок АЭС «Олкилуото» будет вырабатывать около 14% электроэнергии Финляндии.
Отмечается, что новая АЭС введена в эксплуатацию впервые за последние 40 лет в Финляндии и за последние 15 лет в Европе.
Ранее сообщалось, что власти Бразилии изучают площадки для строительства четвёртой АЭС в стране.