В Финляндии впервые за 40 лет запущена новая АЭС

Короткая ссылка
В Финляндии запущен третий энергоблок АЭС «Олкилуото», сообщает Yle. 
В Финляндии впервые за 40 лет запущена новая АЭС
  • © REUTERS/Lefteris Karagiannopoulos

Производство электроэнергии начнётся, когда блок будет подключён к национальной сети в конце января 2022 года.

Ожидается, что третий энергоблок АЭС «Олкилуото» будет вырабатывать около 14% электроэнергии Финляндии.

Отмечается, что новая АЭС введена в эксплуатацию впервые за последние 40 лет в Финляндии и за последние 15 лет в Европе.

Ранее сообщалось, что власти Бразилии изучают площадки для строительства четвёртой АЭС в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить