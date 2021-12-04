Власти Бразилии изучают площадки для строительства четвёртой АЭС в стране

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Власти Бразилии приступили к поиску площадки для строительства четвёртой в стране атомной электростанции. Об этом сообщил в интервью CNN министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бенту Албукерке.

«Мы уже начали исследования вместе с (государственной электроэнергетической корпорацией. — RT) Eletrobras возможных площадок, мест, где эта станция может быть построена», — цитирует Албукерке РИА Новости.

Одним из вариантов места сооружения АЭС является штат Рио-де-Жанейро, отметил он.

Ранее посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил о необходимости актуализации российско-бразильских торговых отношений с учётом изменений на государственных рынках и условий, вызванных пандемией COVID-19.

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