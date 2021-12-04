Власти Бразилии изучают площадки для строительства четвёртой АЭС в стране
«Мы уже начали исследования вместе с (государственной электроэнергетической корпорацией. — RT) Eletrobras возможных площадок, мест, где эта станция может быть построена», — цитирует Албукерке РИА Новости.
Одним из вариантов места сооружения АЭС является штат Рио-де-Жанейро, отметил он.
Ранее посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил о необходимости актуализации российско-бразильских торговых отношений с учётом изменений на государственных рынках и условий, вызванных пандемией COVID-19.