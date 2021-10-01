Посол России заявил о необходимости актуализации торговых отношений с Бразилией

Россия и Бразилия нуждаются в актуализации торгового взаимодействия с учётом изменений на государственных рынках и условий, вызванных пандемией COVID-19, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

В комментарии ТАСС он напомнил, что основы торгового взаимодействия с Бразилией были заложены очень давно.

«С тех пор рынки России, Бразилии и международные рынки изменились. Нужно, чтобы предприниматели сели и посмотрели, какие изменения произошли и как наша торговля, наше взаимодействие должны выстраиваться в новых условиях», — утверждает российский дипломат.

В контексте ситуации Лабецкий упомянул о подготовке к заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится 25 и 26 октября.

«Активно готовимся к мероприятию. Сюда приедет представительная делегация... Та ситуация, которая сложилась в экономике в результате COVID-19, требует нового осмысления, и мы работаем над этим», — заключил посол.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отметил, что Россия и Бразилия тесно связаны между собой в сфере культуры и образования и обладают отличными возможностями для сотрудничества на международной арене.