Посол России заявил о необходимости актуализации торговых отношений с Бразилией
В комментарии ТАСС он напомнил, что основы торгового взаимодействия с Бразилией были заложены очень давно.
«С тех пор рынки России, Бразилии и международные рынки изменились. Нужно, чтобы предприниматели сели и посмотрели, какие изменения произошли и как наша торговля, наше взаимодействие должны выстраиваться в новых условиях», — утверждает российский дипломат.
В контексте ситуации Лабецкий упомянул о подготовке к заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится 25 и 26 октября.
«Активно готовимся к мероприятию. Сюда приедет представительная делегация... Та ситуация, которая сложилась в экономике в результате COVID-19, требует нового осмысления, и мы работаем над этим», — заключил посол.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отметил, что Россия и Бразилия тесно связаны между собой в сфере культуры и образования и обладают отличными возможностями для сотрудничества на международной арене.