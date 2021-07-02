Рябков отметил возможности международного сотрудничества России и Бразилии

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Россия и Бразилия тесно связаны между собой в сфере культуры и образования и обладают отличными возможностями для сотрудничества на международной арене, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков отметил возможности международного сотрудничества России и Бразилии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«У нас установились хорошие традиции, мы расширили сферы нашего сотрудничества. У нас есть отличные возможности сотрудничать в международных вопросах, представляющих взаимный интерес», — заявил Рябков.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства на протяжении многих лет были на разных стадиях развития экономических и политических отношений. Тем не менее, по словам Рябкова, между народами образовались культурные и образовательные связи и тёплые взаимоотношения.

В июне национальный фармрегулятор Бразилии одобрил решение о ввозе и экстренном применении российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» на исключительных условиях.

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