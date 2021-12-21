Китай заявил о готовности обсуждать стратегическую стабильность с другими странами

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Министерство иностранных дел КНР заявило, что Пекин готов в рамках диалога пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению участвовать в обсуждениях стратегической стабильности.
Китай заявил о готовности обсуждать стратегическую стабильность с другими странами
  • © AP Photo / Andy Wong

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Китая.

В министерстве ответили на вопрос, нужен ли китайской стороне договор с США аналогичный тому, который Москва предложила Вашингтону и НАТО.

В МИД отметили, что «Китай придерживается коллективной, всеобщей, кооперативной и устойчивой концепции глобальной безопасности».

«Китай готов в рамках (диалога - ред.) пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению вести углубленные обсуждения со всеми сторонами по широкому кругу вопросов, касающихся стратегической стабильности, чтобы внести свой должный вклад в поддержание мира и безопасности во всем мир», — заявили в министерстве.

Также в Китае выступили против размещения ракет США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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