В США расширили список нежелательных для поездок стран из-за COVID-19

В Центре США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) дополнили перечень стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

По данным американского медрегулятора, в список государств, поездки в которых нежелательны, попали Испания, Чад, Финляндия, Ливан, Бонайре, Монако, Сан-Марино и Гибралтар.

Все вышеуказанные страны в США отнесли к красному уровню 4 по распространению коронавируса.

Ранее телеканал ABC News сообщал о первом зарегистрированном летальном исходе от нового штамма коронавируса «омикрон» в США.

Новый штамм коронавируса стал доминирующим в США.