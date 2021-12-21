В США расширили список нежелательных для поездок стран из-за COVID-19
- Reuters
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По данным американского медрегулятора, в список государств, поездки в которых нежелательны, попали Испания, Чад, Финляндия, Ливан, Бонайре, Монако, Сан-Марино и Гибралтар.
Все вышеуказанные страны в США отнесли к красному уровню 4 по распространению коронавируса.
Ранее телеканал ABC News сообщал о первом зарегистрированном летальном исходе от нового штамма коронавируса «омикрон» в США.
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