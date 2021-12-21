В США разъяснили рекомендации Госдепа по поездкам на Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки разъяснила рекомендации воздержаться от поездок на Украину со стороны Госдепа США.
В США разъяснили рекомендации Госдепа по поездкам на Украине
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

По её словам, соответствующие рекомендации были и ранее, а теперь туда добавили новый тезис в контексте сообщений о якобы наращивании Россией военных сил на границе с Украиной.

«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остаётся, госдепартамент обновил её с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной», — цитирует её РИА Новости.

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek ранее заявил, что риторика Вашингтона и западной прессы об «агрессивных» планах Москвы не имеет под собой никаких оснований.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить