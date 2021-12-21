В США разъяснили рекомендации Госдепа по поездкам на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки разъяснила рекомендации воздержаться от поездок на Украину со стороны Госдепа США.

По её словам, соответствующие рекомендации были и ранее, а теперь туда добавили новый тезис в контексте сообщений о якобы наращивании Россией военных сил на границе с Украиной.

«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остаётся, госдепартамент обновил её с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной», — цитирует её РИА Новости.

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek ранее заявил, что риторика Вашингтона и западной прессы об «агрессивных» планах Москвы не имеет под собой никаких оснований.

Подробнее — в материале RT.