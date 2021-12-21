Президент Австрии заявил об угрозе пятой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма

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Новый штамм коронавирусной инфекции омикрон может спровоцировать пятую волну распространения COVID-19, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.
Президент Австрии заявил об угрозе пятой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма
  • AP
  • © Vadim Ghirda

«Омикрон», вероятно, не за горами и вызовет сильную пятую волну», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Австрийский лидер посоветовал как можно скорее пройти вакцинацию от коронавируса, не забывать о социальной дистанции, средствах индивидуальной защиты и регулярно сдавать тесты на COVID-19.

Ранее власти Австрии в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «омикрон» ввели новые ограничения на въезд в страну.

С 20 декабря прибыть на территорию Австрии смогут только привитые или переболевшие коронавирусом при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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