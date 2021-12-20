В ООН рекомендовали ускорить ратификацию ДВЗЯИ
- Reuters
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«Я продолжаю призывать страны, которые ещё не ратифицировали договор, сделать это как можно скорее», — приводит ТАСС её заявление.
По её словам, необходимо принять комплекс мер для ускорения ратификации соглашения.
Также Накамицу рассказала, что в ООН заметили наращивание ядерных арсеналов другими странами вместо их сокращения.
В сентябре заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался о ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).