В ООН рекомендовали ускорить ратификацию ДВЗЯИ

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Заместитель Генсека ООН Идзуми Накамицу порекомендовала ускорить работу по вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом она заявила на онлайн-лекции в российском аналитическом центре международной безопасности — ПИР-Центре.
В ООН рекомендовали ускорить ратификацию ДВЗЯИ
  • Reuters
  • © Mike Segar

«Я продолжаю призывать страны, которые ещё не ратифицировали договор, сделать это как можно скорее», — приводит ТАСС её заявление.

По её словам, необходимо принять комплекс мер для ускорения ратификации соглашения.

Также Накамицу рассказала, что в ООН заметили наращивание ядерных арсеналов другими странами вместо их сокращения.

В сентябре заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался о ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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