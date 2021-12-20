В ООН рекомендовали ускорить ратификацию ДВЗЯИ

Заместитель Генсека ООН Идзуми Накамицу порекомендовала ускорить работу по вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом она заявила на онлайн-лекции в российском аналитическом центре международной безопасности — ПИР-Центре.

«Я продолжаю призывать страны, которые ещё не ратифицировали договор, сделать это как можно скорее», — приводит ТАСС её заявление.

По её словам, необходимо принять комплекс мер для ускорения ратификации соглашения.

Также Накамицу рассказала, что в ООН заметили наращивание ядерных арсеналов другими странами вместо их сокращения.

В сентябре заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался о ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).