Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от поездок в Кению

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В пресс-службе Роспотребнадзора рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Кению из-за угрозы распространения штамма коронавируса «омикрон».
Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от поездок в Кению
  • Reuters

«Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Республику Кения», — сообщает пресс-служба ведомства.

По последним данным, в Кении наблюдается активная циркуляция нового варианта коронавируса «омикрон».

Уточняется, что в африканской республике зафиксировали 27 случаев данного штамма.

Ранее стало известно, что Россия с 19 декабря ограничивает въезд иностранцев, живущих в Кении и посетивших её в последние 14 дней.

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