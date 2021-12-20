Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от поездок в Кению
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«Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Республику Кения», — сообщает пресс-служба ведомства.
По последним данным, в Кении наблюдается активная циркуляция нового варианта коронавируса «омикрон».
Уточняется, что в африканской республике зафиксировали 27 случаев данного штамма.
Ранее стало известно, что Россия с 19 декабря ограничивает въезд иностранцев, живущих в Кении и посетивших её в последние 14 дней.