Депутат Чепа назвал несерьёзным призыв Зеленского к превентивным санкциям против России

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости введения против России превентивных санкций.

«Почва уходит из-под ног Зеленского, и он это тоже прекрасно понимает. Его позиции очень сильно ослабевают — как внешние, так и внутренние», — заявил Чепа.

Он напомнил, что в случае размещения оружия альянса на территории Украины, Россия будет вынуждена дать ответ.

Россия, в свою очередь, заявляет о «необходимости выстраивания стратегической стабильности в регионе», подчеркнул собеседник RT.

«Визг со стороны Зеленского — это и заявлением-то назвать сложно... Какие-то попытки обратить на себя внимание в то время, когда взрослые и серьёзные политики разговаривают, его никто не видит и не замечает», — заключил Чепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения против России превентивных санкций.

Как отметил украинский лидер на брифинге по результатам саммита «Люблинского треугольника», санкции нужны для недопущения усиления эскалации со стороны России.