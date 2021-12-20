Депутат Чепа назвал несерьёзным призыв Зеленского к превентивным санкциям против России
- Reuters
«Почва уходит из-под ног Зеленского, и он это тоже прекрасно понимает. Его позиции очень сильно ослабевают — как внешние, так и внутренние», — заявил Чепа.
Он напомнил, что в случае размещения оружия альянса на территории Украины, Россия будет вынуждена дать ответ.
Россия, в свою очередь, заявляет о «необходимости выстраивания стратегической стабильности в регионе», подчеркнул собеседник RT.
«Визг со стороны Зеленского — это и заявлением-то назвать сложно... Какие-то попытки обратить на себя внимание в то время, когда взрослые и серьёзные политики разговаривают, его никто не видит и не замечает», — заключил Чепа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения против России превентивных санкций.
Как отметил украинский лидер на брифинге по результатам саммита «Люблинского треугольника», санкции нужны для недопущения усиления эскалации со стороны России.