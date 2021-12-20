Лавров 21 декабря проведёт переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 декабря проведёт в Сочи переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«20—22 декабря Россию с рабочим визитом... посетит заместитель председательствующего Совета министров, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 21 декабря в Сочи запланированы переговоры глав МИД России и Боснии и Герцеговины.

В ходе встречи стороны обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров 20 декабря проведёт переговоры с главами МИД Южной Осетии и Абхазии Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинбой.