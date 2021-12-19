Лавров 20 декабря встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 декабря проведёт переговоры с главами МИД Южной Осетии и Абхазии Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинбой,

«На 20 декабря запланированы встречи министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с министром иностранных дел Республики Южная Осетия Медоевым и министром иностранных дел Республики Абхазия Ардзинбой», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В рамках переговоров стороны обменяются мнениями по ключевым вопросам взаимоотношений России с республиками.

Ранее военные врачи мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа России завершили работу по оказанию помощи населению Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.