Врачи ЮВО завершили оказание помощи жителям Абхазии в борьбе с коронавирусом

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Военные врачи мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа России завершили работу по оказанию помощи населению Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Минобороны России.
Врачи ЮВО завершили оказание помощи жителям Абхазии в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Личный состав госпиталя свернул медоборудование, а также приступил к выполнению марша в пункт постоянной дислокации.

Военные медики ЮВО в составе автоколонны совершат марш протяжённостью более 800 км, в том числе в сложных условиях горной местности по территории Краснодарского края и Адыгеи.

Замминистра обороны Абхазии Нодар Авидзба поблагодарил военных медиков ЮВО за проделанную работу и отметил огромный вклад российских специалистов в борьбу с COVID-19. Врачей наградили ведомственными медалями, дипломами и грамотами за помощь, оказанную в лечении жителей Абхазии от коронавируса.

По информации Минобороны, мобильный госпиталь был развёрнут в Сухуме 18 августа 2021 года. За всё время в нём получили лечение и консультацию более 2 тыс. жителей Абхазии, заболевших COVID-19. Отмечается, что в стационаре лечение прошли 649 человек, а амбулаторно — 1,5 тыс. человек.

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