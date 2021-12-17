Врачи ЮВО завершили оказание помощи жителям Абхазии в борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Личный состав госпиталя свернул медоборудование, а также приступил к выполнению марша в пункт постоянной дислокации.
Военные медики ЮВО в составе автоколонны совершат марш протяжённостью более 800 км, в том числе в сложных условиях горной местности по территории Краснодарского края и Адыгеи.
Замминистра обороны Абхазии Нодар Авидзба поблагодарил военных медиков ЮВО за проделанную работу и отметил огромный вклад российских специалистов в борьбу с COVID-19. Врачей наградили ведомственными медалями, дипломами и грамотами за помощь, оказанную в лечении жителей Абхазии от коронавируса.
По информации Минобороны, мобильный госпиталь был развёрнут в Сухуме 18 августа 2021 года. За всё время в нём получили лечение и консультацию более 2 тыс. жителей Абхазии, заболевших COVID-19. Отмечается, что в стационаре лечение прошли 649 человек, а амбулаторно — 1,5 тыс. человек.