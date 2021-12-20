Путин провёл переговоры с премьером Индии
- AP
«Владимир Путин тепло поблагодарил Нарендру Моди за гостеприимство, оказанное российской делегации в ходе визита на высшем уровне в Нью-Дели 6 декабря», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны обсудили практические вопросы реализации достигнутых по итогам переговоров договорённостей и выразили взаимный настрой на «дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией».
К тому же лидеры «продолжили обмен мнениями по проблематике международной стабильности и безопасности, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Путин и Моди также поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками.
Ранее президент России и премьер Индии заявили о необходимости наращивания объёмов взаимной торговли до $30 млрд к 2025 году.