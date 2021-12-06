Путин и Моди заявили о необходимости нарастить товарооборот до $30 млрд к 2025 году

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Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди заявили о необходимости наращивания объёмов взаимной торговли до $30 млрд к 2025 году.
Путин и Моди заявили о необходимости нарастить товарооборот до $30 млрд к 2025 году
  • AP

Стороны считают, что текущий объём двусторонней торговли не соответствует потенциалу стратегического партнёрства России и Индии.

«Лидеры двух стран подчеркнули необходимость активизации усилий по наращиванию взаимной торговли для достижения целевого показателя в размере $30 млрд к 2025 году», — говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».

Ранее Путин на встрече с Моди в Нью-Дели отметил сотрудничество России и Индии в сфере энергетики и высоких технологий.

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