Путин и Моди заявили о необходимости нарастить товарооборот до $30 млрд к 2025 году

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди заявили о необходимости наращивания объёмов взаимной торговли до $30 млрд к 2025 году.

Стороны считают, что текущий объём двусторонней торговли не соответствует потенциалу стратегического партнёрства России и Индии.

«Лидеры двух стран подчеркнули необходимость активизации усилий по наращиванию взаимной торговли для достижения целевого показателя в размере $30 млрд к 2025 году», — говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».

Ранее Путин на встрече с Моди в Нью-Дели отметил сотрудничество России и Индии в сфере энергетики и высоких технологий.