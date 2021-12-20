Замглавы МИД России Рябков рассказал о «самом большом должке США»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «самый большой должок», остающийся за Соединёнными Штатами, — научиться воспринимать Россию как партнёра, с которым нужно строить диалог на взаимоуважительной основе.

«Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнёра, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков отметил, что Вашингтону необходимо договариваться с Москвой на основе баланса интересов по всем направлениям, а не «через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов».

Также Рябков заявил, что улучшение отношений России и США зависит от Вашингтона. По его словам, в МИД России ожидают «внятной реакции» от США и Запада по гарантиям безопасности.