Турция и Катар намерены обсудить с талибами вопрос управления аэропортами в Афганистане

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Турция и Катар намерены обсудить с представителями движения «Талибан»* вопросы управления пятью аэропортами в Афганистане. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Турция и Катар намерены обсудить с талибами вопрос управления аэропортами в Афганистане
  • Reuters

«Турецкие и катарские компании подписали меморандум по руководству пятью аэропортами в Афганистане. Мы это предложим временному афганскому руководству», — приводит его слова телеканал Habertürk.

Чавушоглу добавил, что в случае положительного исхода переговоров Турция и Катар будут совместно управлять аэропортами.

В ноябре аэродром афганского города Джелалабада сообщил о готовности принимать внутренние и международные рейсы, в том числе борт с гуманитарной помощью от Ирана.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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