Турция и Катар намерены обсудить с талибами вопрос управления аэропортами в Афганистане
- Reuters
«Турецкие и катарские компании подписали меморандум по руководству пятью аэропортами в Афганистане. Мы это предложим временному афганскому руководству», — приводит его слова телеканал Habertürk.
Чавушоглу добавил, что в случае положительного исхода переговоров Турция и Катар будут совместно управлять аэропортами.
В ноябре аэродром афганского города Джелалабада сообщил о готовности принимать внутренние и международные рейсы, в том числе борт с гуманитарной помощью от Ирана.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.