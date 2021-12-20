Российский посол Андреев прокомментировал слова польских властей о «Северном потоке — 2»

Короткая ссылка
Посол России в Варшаве Сергей Андреев в интервью газете «Известия» прокомментировал высказывания польских властей относительно газопровода «Северный поток — 2».

«Польские власти давно и последовательно выступают против проекта «Северный поток — 2», — заявил Андреев.

Он назвал несостоятельными аргументы, приводимые польской стороной в отношении газопровода.

Андреев также напомнил, что решение о запуске «Северного потока — 2» будет приниматься не в Польше.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Варшаве высказался о газопроводе «Северный поток — 2».

По его словам, «Северный поток — 2» якобы увеличивает возможности России в давлении на Украину и страны Европейского союза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить