Российский посол Андреев прокомментировал слова польских властей о «Северном потоке — 2»

Посол России в Варшаве Сергей Андреев в интервью газете «Известия» прокомментировал высказывания польских властей относительно газопровода «Северный поток — 2».

«Польские власти давно и последовательно выступают против проекта «Северный поток — 2», — заявил Андреев.

Он назвал несостоятельными аргументы, приводимые польской стороной в отношении газопровода.

Андреев также напомнил, что решение о запуске «Северного потока — 2» будет приниматься не в Польше.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Варшаве высказался о газопроводе «Северный поток — 2».

По его словам, «Северный поток — 2» якобы увеличивает возможности России в давлении на Украину и страны Европейского союза.