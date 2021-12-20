Российский посол Андреев прокомментировал слова польских властей о «Северном потоке — 2»
«Польские власти давно и последовательно выступают против проекта «Северный поток — 2», — заявил Андреев.
Он назвал несостоятельными аргументы, приводимые польской стороной в отношении газопровода.
Андреев также напомнил, что решение о запуске «Северного потока — 2» будет приниматься не в Польше.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Варшаве высказался о газопроводе «Северный поток — 2».
По его словам, «Северный поток — 2» якобы увеличивает возможности России в давлении на Украину и страны Европейского союза.