В ОАЭ будут пускать в госучреждения только привитых от COVID-19

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В ОАЭ с 3 января вводятся ограничения на доступ в государственные учреждения, туда смогут попасть только вакцинированные против коронавируса.
В ОАЭ будут пускать в госучреждения только привитых от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Gulf News.

«Доступ в (государственные) учреждения разрешен людям, получившим две дозы одобренной в ОАЭ вакцины, а также получившим бустерную дозу, которые предъявят спецприложение Alhosn на смартфонах в зеленом цвете», — отметили в Минздраве ОАЭ.

Посещать здания госорганов без вакцинации можно будет детям до 16 лет и людям, которым противопоказана вакцинация.

Ранее в Минздраве Германии исключили введение локдауна на Рождество.

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