В ОАЭ будут пускать в госучреждения только привитых от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает Gulf News.
«Доступ в (государственные) учреждения разрешен людям, получившим две дозы одобренной в ОАЭ вакцины, а также получившим бустерную дозу, которые предъявят спецприложение Alhosn на смартфонах в зеленом цвете», — отметили в Минздраве ОАЭ.
Посещать здания госорганов без вакцинации можно будет детям до 16 лет и людям, которым противопоказана вакцинация.
Ранее в Минздраве Германии исключили введение локдауна на Рождество.