В Минздраве Германии исключили введение локдауна на Рождество
- Reuters
«Нет, локдауна, как в Нидерландах, перед Рождеством — такого у нас здесь не будет», — приводит ТАСС его слова.
Лаутербах снова предупредил о пятой волне коронавируса, которая, по его мнению, неизбежна из-за распространения омикрон-штамма.
Также министр подчеркнул важность бустерной вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах вводится жёсткий карантин для предотвращения распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».