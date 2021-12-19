В Минздраве Германии исключили введение локдауна на Рождество

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в эфире ARD исключил введение в стране карантина на Рождество, как сделали в Нидерландах.

«Нет, локдауна, как в Нидерландах, перед Рождеством — такого у нас здесь не будет», — приводит ТАСС его слова.

Лаутербах снова предупредил о пятой волне коронавируса, которая, по его мнению, неизбежна из-за распространения омикрон-штамма.

Также министр подчеркнул важность бустерной вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах вводится жёсткий карантин для предотвращения распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».