В Нидерландах ввели карантин в связи с омикрон-штаммом COVID-19
- Reuters
«Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», — цитирует его ТАСС.
Ранее власти Австрии ввели новые ограничения на въезд в страну в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса.
Согласно новым правилам, с 20 декабря разрешат въезд в Австрию только привитым или переболевшим COVID-19 при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Правила въезда ужесточили в Великобритании. С 7 декабря у всех прибывающих в страну старше 12 лет будут требовать отрицательный тест на коронавирус.