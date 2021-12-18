В Нидерландах ввели карантин в связи с омикрон-штаммом COVID-19

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В Нидерландах вводится жёсткий карантин для предотвращения распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон», заявил и. о. премьер-министра страны Марк Рютте.
В Нидерландах ввели карантин в связи с омикрон-штаммом COVID-19
  • Reuters

«Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», — цитирует его ТАСС.

Ранее власти Австрии ввели новые ограничения на въезд в страну в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса.

Согласно новым правилам, с 20 декабря разрешат въезд в Австрию только привитым или переболевшим COVID-19 при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Правила въезда ужесточили в Великобритании. С 7 декабря у всех прибывающих в страну старше 12 лет будут требовать отрицательный тест на коронавирус.

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