Во Франции заявили о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией
- Reuters
Она отметила, что против России уже введены санкции и их можно ужесточить.
«Но мы не хотим возвращения к холодной войне», — приводит РИА Новости слова Парли.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post заявил, что отсутствие у Вашингтона, Лондона и Брюсселя подробностей о санкциях с их стороны в адрес Москвы может вызвать у последней сомнения о готовности Запада к решительным действиям в случае вторжения России на Украину.