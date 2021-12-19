Во Франции заявили о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией

Короткая ссылка
Министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью газете Journal de Dimanche заявила, что западные страны способны политически изолировать Россию, но уточнила, что Париж не хочет возвращаться к холодной войне.
Во Франции заявили о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией
  • Reuters

Она отметила, что против России уже введены санкции и их можно ужесточить.

«Но мы не хотим возвращения к холодной войне», — приводит РИА Новости слова Парли.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post заявил, что отсутствие у Вашингтона, Лондона и Брюсселя подробностей о санкциях с их стороны в адрес Москвы может вызвать у последней сомнения о готовности Запада к решительным действиям в случае вторжения России на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить