Во Франции заявили о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией

Министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью газете Journal de Dimanche заявила, что западные страны способны политически изолировать Россию, но уточнила, что Париж не хочет возвращаться к холодной войне.

Она отметила, что против России уже введены санкции и их можно ужесточить.

«Но мы не хотим возвращения к холодной войне», — приводит РИА Новости слова Парли.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post заявил, что отсутствие у Вашингтона, Лондона и Брюсселя подробностей о санкциях с их стороны в адрес Москвы может вызвать у последней сомнения о готовности Запада к решительным действиям в случае вторжения России на Украину.