Al Arabiya: в «зелёной зоне» столицы Ирака зафиксирована ракетная атака

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Ракетная атака зафиксирована в «зелёной зоне» на востоке Багдада, где располагаются здания правительства и зарубежных министерств. Об этом информирует агентство Al Arabiya.

«Ракетный обстрел нанесён в районе «зелёной зоны» Багдада», — сообщает агентство в своём Twitter-аккаунте.

Уточняется, что одна из ракет упала близ здания посольства Соединённых Штатов.

В посольстве США инцидент не прокомментировали.

В ноябре прошлого года в результате ракетного обстрела «зелёной зоны» Багдада погиб ребёнок, ещё пять человек пострадали.

Позднее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в Багдаде.

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