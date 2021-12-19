Al Arabiya: в «зелёной зоне» столицы Ирака зафиксирована ракетная атака
«Ракетный обстрел нанесён в районе «зелёной зоны» Багдада», — сообщает агентство в своём Twitter-аккаунте.
Уточняется, что одна из ракет упала близ здания посольства Соединённых Штатов.
В посольстве США инцидент не прокомментировали.
В ноябре прошлого года в результате ракетного обстрела «зелёной зоны» Багдада погиб ребёнок, ещё пять человек пострадали.
Позднее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в Багдаде.