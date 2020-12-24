Трамп обвинил Иран в атаке на посольство в Багдаде

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в Багдаде.

«Наше посольство в Багдаде в воскресенье (20 декабря. — RT) получило удары несколькими ракетами, три ракеты не смогли взлететь. Угадайте, откуда они были: ИРАН», — написал Трамп в Twitter.

Президент США предупредил, что «если будет убит хотя бы один американец, то он призовёт Иран к ответу».

21 декабря район «зелёной зоны» Багдада подвергся ракетному обстрелу. На территории посольства США были выявлены незначительные повреждения.

Ранее также сообщалось, что американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности на случай возможного «нападения Ирана».